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Регион
Опубликовано 11 мая 2023, 05:52
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Боец "Вагнера" рассказал, сколько метров осталось до полного освобождения Артёмовска

РИА "Новости": До освобождения Артёмовска осталось 742 метра

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артёмовске. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Бойцы ЧВК "Вагнер" в Артёмовске. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Российские военные почти полностью освободили Артёмовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) от украинских войск. Как сообщил боец ЧВК "Вагнер", по прямой до выезда из города осталось менее километра.

В четверг наши бойцы зачистили квартал около училища и вплотную подошли к последнему укреплённому району ВСУ. Если считать до дороги на выезд из города на пересечении улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон, то осталось чуть больше 740 метров.

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"Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, то 742 метра осталось пройти. Осталось всего ничего", — приводит РИА "Новости" слова вагнеровца.

Он добавил, что из-за натиска российских военных вражеским войскам пришлось отступить за улицу Чайковского. Там противник пытается выстроить линию обороны. При этом ВСУ не хотят сдаваться и всё ещё оказывают сопротивление, ведя интенсивный артиллерийский обстрел наших позиций в городе.

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Ранее глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин раскрыл, какая часть территории остаётся под контролем ВСУ. Также, по его словам, украинские войска "рвут фланги" на Артёмовском направлении и ведут перегруппировку в Запорожье.

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Николь Вербер
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