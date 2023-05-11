Боец "Вагнера" рассказал, сколько метров осталось до полного освобождения Артёмовска

Российские военные почти полностью освободили Артёмовск (украинское название — Бахмут) в Донецкой Народной Республике (ДНР) от украинских войск. Как сообщил боец ЧВК "Вагнер", по прямой до выезда из города осталось менее километра.

В четверг наши бойцы зачистили квартал около училища и вплотную подошли к последнему укреплённому району ВСУ. Если считать до дороги на выезд из города на пересечении улиц Юбилейная и Леваневского, по которой ВСУ снабжают свой гарнизон, то осталось чуть больше 740 метров.

"Если брать от данного здания по диагонали на дорогу, на выезд из города, то 742 метра осталось пройти. Осталось всего ничего", — приводит РИА "Новости" слова вагнеровца.

Он добавил, что из-за натиска российских военных вражеским войскам пришлось отступить за улицу Чайковского. Там противник пытается выстроить линию обороны. При этом ВСУ не хотят сдаваться и всё ещё оказывают сопротивление, ведя интенсивный артиллерийский обстрел наших позиций в городе.