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Регион
Опубликовано 9 мая 2023, 08:40
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Пригожин раскрыл, какая часть территории Артёмовска остаётся под контролем ВСУ

Пригожин: Российским силам осталось взять два квадратных километра Артёмовска

Силам РФ осталось взять под свой контроль в Артёмовске (украинское название — Бахмут) два квадратных километра. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Мы бодаемся, нам осталось два [квадратных километра] взять, они три бросили", — приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.

Также основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что украинские войска "рвут фланги" на Артёмовском направлении и ведут перегруппировку в Запорожье. Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ начнётся в ближайшее время.

Пригожин заявил, что "Вагнер" не уйдёт из Артёмовска ещё несколько дней
Пригожин заявил, что "Вагнер" не уйдёт из Артёмовска ещё несколько дней

Ранее ФСБ обнародовала архивные документы о зверствах нацистов в Артёмовске в годы ВОВ. Согласно документам, немцы создали в городе пять лагерей для "неблагонадёжных граждан". В них единовременно содержалось до трёх тысяч человек.

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ТАСС / Пресс-служба компании "Конкорд"

Никита Никонов
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