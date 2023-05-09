Пригожин раскрыл, какая часть территории Артёмовска остаётся под контролем ВСУ
Пригожин: Российским силам осталось взять два квадратных километра Артёмовска
Силам РФ осталось взять под свой контроль в Артёмовске (украинское название — Бахмут) два квадратных километра. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.
"Мы бодаемся, нам осталось два [квадратных километра] взять, они три бросили", — приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.
Также основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что украинские войска "рвут фланги" на Артёмовском направлении и ведут перегруппировку в Запорожье. Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ начнётся в ближайшее время.
Ранее ФСБ обнародовала архивные документы о зверствах нацистов в Артёмовске в годы ВОВ. Согласно документам, немцы создали в городе пять лагерей для "неблагонадёжных граждан". В них единовременно содержалось до трёх тысяч человек.
ТАСС / Пресс-служба компании "Конкорд"