Пригожин раскрыл, какая часть территории Артёмовска остаётся под контролем ВСУ

Силам РФ осталось взять под свой контроль в Артёмовске (украинское название — Бахмут) два квадратных километра. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин.

"Мы бодаемся, нам осталось два [квадратных километра] взять, они три бросили", — приводятся слова Пригожина в телеграм-канале его пресс-службы.

Также основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что украинские войска "рвут фланги" на Артёмовском направлении и ведут перегруппировку в Запорожье. Пригожин считает, что контрнаступление ВСУ начнётся в ближайшее время.