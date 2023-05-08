ФСБ обнародовала архивные документы о зверствах нацистов в Артёмовске в годы ВОВ

ФСБ РФ опубликовала архивные документы о зверствах нацистов в годы ВОВ в отношении жителей Артёмовска. Материалы появились на официальном сайте ведомства.

Согласно документам, немцы создали в городе пять лагерей для "неблагонадёжных граждан". В них единовременно содержалось до трёх тысяч человек. По свидетельствам уроженца Артёмовска Георгия Грановского, работавшего на складе немецкой жандармерии и в полиции города, осуждённого на десять лет за измену Родине, местных граждан задерживали за малейшие нарушения, а некоторых "неблагонадёжных" передавали тайной полиции на расстрел.

На каторгу в Германию отправлялись юноши и девушки в возрасте 16–29 лет: 1286 из Артёмовска и Часова Яра, 975 — из сельского района Артёмовска. В справке об оккупации города указано, что в 1943 году, когда советские солдаты уже подходили к населённому пункту, нацисты стали насильно уводить жителей в тыл немецких войск и сжигать дома.