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8 мая, 08:09

ФСБ обнародовала архивные документы о зверствах нацистов в Артёмовске в годы ВОВ

ФСБ РФ опубликовала архивные документы о зверствах нацистов в годы ВОВ в отношении жителей Артёмовска. Материалы появились на официальном сайте ведомства.

Согласно документам, немцы создали в городе пять лагерей для "неблагонадёжных граждан". В них единовременно содержалось до трёх тысяч человек. По свидетельствам уроженца Артёмовска Георгия Грановского, работавшего на складе немецкой жандармерии и в полиции города, осуждённого на десять лет за измену Родине, местных граждан задерживали за малейшие нарушения, а некоторых "неблагонадёжных" передавали тайной полиции на расстрел.

ФСБ рассекретила данные о "сломленном" состоянии Гитлера перед самоубийством

ФСБ рассекретила данные о "сломленном" состоянии Гитлера перед самоубийством

На каторгу в Германию отправлялись юноши и девушки в возрасте 16–29 лет: 1286 из Артёмовска и Часова Яра, 975 — из сельского района Артёмовска. В справке об оккупации города указано, что в 1943 году, когда советские солдаты уже подходили к населённому пункту, нацисты стали насильно уводить жителей в тыл немецких войск и сжигать дома.

Ранее ФСБ России рассекретила документы о других зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны. Так, тысячи советских заключённых немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-205" под Сталинградом были заморены, а спасённые оказались истерзаны и истощены.

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ФСБ рассекретила архивы об издевательствах гитлеровцев над жителями Волоколамска

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ТАСС / AP / Evgeniy Maloletka

Иван Косицын
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