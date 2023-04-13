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13 апреля, 00:56

ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистских карателей

Федеральная служба безопасности РФ обнародовала на своём сайте архивные документы, свидетельствующие о зверствах гитлеровцев в годы Великой Отечественной войны. Преступления совершались против советских заключённых немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-205" под Сталинградом.

Архивы опубликованы в преддверии 80-летия со дня создания органов советской военной контрразведки "Смерш", отмечаемого 19 апреля, а также выхода указа президиума Верховного совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников родины из числа советских граждан и для их пособников". В документах, в частности, обосновывается справедливость казни тех, кто пребывал в руководстве лагеря.

Согласно этому указу тех, кого уличали в убийствах и истязаниях граждан и пленных красноармейцев, карали смертной казнью. То же касалось и предателей. Одной из основных задач "Смерша" стало расследование таких преступлений. В том числе в документах рассказывается об освобождении армией СССР немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-205".

"На территории лагеря и близ него были обнаружены тысячи трупов военнопленных красноармейцев и командиров, умерших от истощения и холода, а также освобождено несколько сот истерзанных, истощённых от голода и до крайности измученных бывших военнослужащих Красной армии", — писал начальник главного управления контрразведки "Смерш" Наркомата обороны СССР Виктор Абакумов.

Лагерь был разбит в открытом поле и обнесён колючей проволокой. В нём было четыре неотапливаемые землянки для военнопленных, рассчитанные на 500 человек. При этом число военнопленных превышало 4000, что заставляло их находиться в землянках только стоя. Нар не было, спать можно было только на охапках гнилой соломы. Бань не было, пленные страдали от вшей. Помещения были плохо сооружены и иногда обваливались, убивая часть пленных. Лагерь охраняли полицейские, бывшие военнослужащие Красной армии, в основном украинцы, а также немецкие солдаты с собаками.

Охранники часто издевались над военнопленными: избивали, травили собаками, запрягали в телеги для вывоза трупов. Более 300 000 человек погибло в лагере на фоне издевательств, голода, убийств и отсутствия элементарных жизненных условий. Одними из непосредственных виновников гибели людей в "Дулаге-205" в документах названы полковник Рудольф Керперт, экс-обер-квартирмейстер 6-й армии подполковник Вернер фон Куновский, бывший офицер контрразведки при "Дулаге-205" капитан Вильгельм Лянгхельд и бывший адъютант коменданта "Дулага-205" обер-лейтенант Отто Медер. В их отношении было проведено тщательное расследование.

"Военнопленные, например, лишены были совершенно возможности ложиться, спали они сидя. Должен заметить, что из-за отсутствия топлива землянки не отапливались", — сознался на допросе 23 июня 1943 года Керперт.

По его словам, после 5 декабря 1942 года пленных и вовсе перестали кормить, изредка доставая для них дохлую лошадь. Её в этом случае варили. С 10 декабря из-за голода каждый день гибло порядка 50 человек. При этом Керперт сознался, что осведомлён, что по решению Женевской и Гаагской конвенций военнопленных должны кормить так же, как и солдат армии захватчиков.

Пленных заставляли тяжело работать — строить оборонительные сооружения и дороги. Трудиться приходилось с утра до ночи, при этом их всё время избивали конвоиры. Тех, кто падал, расстреливали на месте.

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Freepik

Анатолий Симоненко
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