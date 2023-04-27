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27 апреля, 12:15

ФСБ рассекретила данные о "сломленном" состоянии Гитлера перед самоубийством

ФСБ: Перед смертью Гитлер чувствовал, что соратники покинули его

Рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер перед самоубийством был "сломлен" и не желал попадать в плен, следует из рассказа бывшего командира миномётного полка Артура Шварца, который сидел в одной камере с адъютантом фюрера Отто Гюнше. Соответствующие рассекреченные документы публикует ФСБ.

  • Вырезки из рассекреченных документов. Фото © ФСБ России
    Вырезки из рассекреченных документов. Фото © ФСБ России
  • Вырезки из рассекреченных документов. Фото © ФСБ России
    Вырезки из рассекреченных документов. Фото © ФСБ России
  • Вырезки из рассекреченных документов. Фото © ФСБ России
    Вырезки из рассекреченных документов. Фото © ФСБ России
  • Вырезки из рассекреченных документов. Фото © ФСБ России
    Вырезки из рассекреченных документов. Фото © ФСБ России
  • Вырезки из рассекреченных документов. Фото © ФСБ России
    Вырезки из рассекреченных документов. Фото © ФСБ России

Вырезки из рассекреченных документов. Фото © ФСБ России

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"Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен, ни живым, ни мёртвым, и поэтому намерен покончить жизнь самоубийством. В это были посвящены лишь немногие из числа окружавших его лиц", рассказал он.

Что касается внутреннего состояния фюрера, то он выглядел так, будто "его душевное равновесие совершенно сломлено". Гитлер отклонил предложение своего окружения перенести ставку в Берхтесгаден и чувствовал, что партия и соратники его покинули.

ФСБ рассекретила архивы об издевательствах гитлеровцев над жителями Волоколамска

ФСБ рассекретила архивы об издевательствах гитлеровцев над жителями Волоколамска

Ранее ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны. Так, тысячи советских заключённых немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-205" под Сталинградом были заморены, а спасённые оказались истерзанны и истощены.

Обложка ©

Getty Images / Hulton Archive / Stringer

Матвей Константинов
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