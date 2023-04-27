ФСБ рассекретила данные о "сломленном" состоянии Гитлера перед самоубийством
ФСБ: Перед смертью Гитлер чувствовал, что соратники покинули его
Рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер перед самоубийством был "сломлен" и не желал попадать в плен, следует из рассказа бывшего командира миномётного полка Артура Шварца, который сидел в одной камере с адъютантом фюрера Отто Гюнше. Соответствующие рассекреченные документы публикует ФСБ.
"Гитлер заявил, что он ни в каком случае не хочет попасть в плен, ни живым, ни мёртвым, и поэтому намерен покончить жизнь самоубийством. В это были посвящены лишь немногие из числа окружавших его лиц", — рассказал он.
Что касается внутреннего состояния фюрера, то он выглядел так, будто "его душевное равновесие совершенно сломлено". Гитлер отклонил предложение своего окружения перенести ставку в Берхтесгаден и чувствовал, что партия и соратники его покинули.
Ранее ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в годы Великой Отечественной войны. Так, тысячи советских заключённых немецкого пересыльного лагеря "Дулаг-205" под Сталинградом были заморены, а спасённые оказались истерзанны и истощены.
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