Пригожин заявил, что "Вагнер" не уйдёт из Артёмовска ещё несколько дней

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы не уйдут из Артёмовска (украинское название — Бахмут) ещё несколько дней, несмотря на то что получили не всё из запрошенных снарядов.

"8-го числа было совещание, на котором нам дали 10% от запрашиваемого [количества боеприпасов]... Мы не уйдём из Артёмовска, будем настаивать ещё несколько дней. Пободаемся, а там разберёмся", — цитирует Пригожина его пресс-служба.