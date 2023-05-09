Спецпроект LIFE ко Дню Победы:

ПОВТОРЯЯ ПОДВИГ

Регион

Уведомления отключены

9 мая, 08:28

Пригожин заявил, что "Вагнер" не уйдёт из Артёмовска ещё несколько дней

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы не уйдут из Артёмовска (украинское название — Бахмут) ещё несколько дней, несмотря на то что получили не всё из запрошенных снарядов.

"8-го числа было совещание, на котором нам дали 10% от запрашиваемого [количества боеприпасов]... Мы не уйдём из Артёмовска, будем настаивать ещё несколько дней. Пободаемся, а там разберёмся", — цитирует Пригожина его пресс-служба.

Он добавил, что главная задача сейчас — снабдить всех боеприпасами, которые лежат на складах.

Пригожин рассказал, какую часть Артёмовска осталось ещё отбить у ВСУ

Пригожин рассказал, какую часть Артёмовска осталось ещё отбить у ВСУ

Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск 10 мая и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. Также Пригожин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске. Однако затем Пригожин сообщил, что ЧВК пообещали всё необходимое.

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба компании "Конкорд"

Александра Вишнякова
  • Новости
  • ЧВК "Вагнер"
  • Евгений Пригожин
  • Специальная военная операция на Украине
  • ДНР

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров