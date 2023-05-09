Пригожин заявил, что "Вагнер" не уйдёт из Артёмовска ещё несколько дней
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его бойцы не уйдут из Артёмовска (украинское название — Бахмут) ещё несколько дней, несмотря на то что получили не всё из запрошенных снарядов.
"8-го числа было совещание, на котором нам дали 10% от запрашиваемого [количества боеприпасов]... Мы не уйдём из Артёмовска, будем настаивать ещё несколько дней. Пободаемся, а там разберёмся", — цитирует Пригожина его пресс-служба.
Он добавил, что главная задача сейчас — снабдить всех боеприпасами, которые лежат на складах.
Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск 10 мая и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. Также Пригожин поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске. Однако затем Пригожин сообщил, что ЧВК пообещали всё необходимое.
ТАСС / Пресс-служба компании "Конкорд"