Пригожин рассказал, какую часть Артёмовска осталось ещё отбить у ВСУ

За день продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское называние — Бахмут) составило до 130 метров. Об этом заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин.

"Сегодня максимальное продвижение групп составило 130 метров, занято в общей сложности 15 тысяч метров, под контролем противника остаётся 2,36 квадратных километра приблизительно", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.