Пригожин рассказал, какую часть Артёмовска осталось ещё отбить у ВСУ
ЧВК "Вагнер" 8 мая продвинулась в Артёмовске на расстояние до 130 метров
За день продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское называние — Бахмут) составило до 130 метров. Об этом заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин.
"Сегодня максимальное продвижение групп составило 130 метров, занято в общей сложности 15 тысяч метров, под контролем противника остаётся 2,36 квадратных километра приблизительно", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.
Он добавил, что бои ожесточённые и они будут продолжаться. Что касается боеприпасов, Пригожин отметил, что, по предварительным данным, они начали поступать.
Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. При этом также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске. Однако затем Пригожин сообщил, что ЧВК пообещали всё необходимое.
ТАСС / Валентин Спринчак