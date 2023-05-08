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Опубликовано 8 мая 2023, 17:32
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Пригожин рассказал, какую часть Артёмовска осталось ещё отбить у ВСУ

ЧВК "Вагнер" 8 мая продвинулась в Артёмовске на расстояние до 130 метров

За день продвижение бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске (украинское называние — Бахмут) составило до 130 метров. Об этом заявил глава частной военной компании Евгений Пригожин.

"Сегодня максимальное продвижение групп составило 130 метров, занято в общей сложности 15 тысяч метров, под контролем противника остаётся 2,36 квадратных километра приблизительно", — приводит пресс-служба Пригожина его слова.

Он добавил, что бои ожесточённые и они будут продолжаться. Что касается боеприпасов, Пригожин отметил, что, по предварительным данным, они начали поступать.

Пригожин сообщил о продвижении ЧВК "Вагнер" в Артёмовске
Пригожин сообщил о продвижении ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. При этом также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске. Однако затем Пригожин сообщил, что ЧВК пообещали всё необходимое.

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ТАСС / Валентин Спринчак

Андрей Григорьев
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