Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" пообещали все необходимые боеприпасы
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что получил боевое распоряжение, в котором обещано дать компании всё необходимое вооружение и боеприпасы.
"Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение… в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет выставлено всё, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник", — сказал Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.
По его словам, ЧВК "Вагнер" позволили действовать в Артёмовске так, как компания считает нужным. Также Пригожин отметил, что заместитель командующего Объединённой группировкой войск генерал армии Сергей Суровикин будет курировать диалог между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ.
Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. При этом также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске.
Telegram / "Пресс-служба Пригожина"