Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" пообещали все необходимые боеприпасы

"Сегодня ночью мы получили боевое распоряжение… в котором, если убрать секретные данные, в сухом остатке следующее: нам обещают дать боеприпасы и вооружения столько, сколько нам требуется для продолжения дальнейших действий, нам клянутся, что на фланге будет выставлено всё, что необходимо для того, чтобы нас не подрезал противник", — сказал Пригожин, слова которого приводит его пресс-служба.