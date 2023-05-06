Пригожин объявил о полном выполнении задач операции ЧВК "Вагнер" в Артёмовске
Пригожин: Задачи операции ЧВК "Вагнер" в Артёмовске полностью выполнены
Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью выполнили задачи в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики. Такое заявление сделал основатель ЧВК Евгений Пригожин в телеграм-канале.
Он уточнил, что задача ЧВК в данном населённом пункте включала не его взятие, а "перемалывание подразделений ВСУ и организацию передышки Российской армии для восстановления боеспособности".
После выхода из Артёмовска подразделения ЧВК "Вагнер" выйдут в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и дополнительной подготовки бойцов. Вместе с этим Пригожин добавил, что в случае возникновения угрозы ЧВК "Вагнер", "безусловно, незамедлительно встанет на защиту своей Родины".
Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы покинут Артёмовск и передадут свои позиции Минобороны к 10 мая. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. А также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске. Лидер республики пообещал военнослужащим "лучшие условия", чем они имеют сейчас.
t.me / "Пресс-служба Пригожина"