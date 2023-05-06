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6 мая, 20:29
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Пригожин объявил о полном выполнении задач операции ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Пригожин: Задачи операции ЧВК "Вагнер" в Артёмовске полностью выполнены

Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью выполнили задачи в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики. Такое заявление сделал основатель ЧВК Евгений Пригожин в телеграм-канале.

Он уточнил, что задача ЧВК в данном населённом пункте включала не его взятие, а "перемалывание подразделений ВСУ и организацию передышки Российской армии для восстановления боеспособности".

После выхода из Артёмовска подразделения ЧВК "Вагнер" выйдут в тренировочные лагеря для восстановления боеспособности и дополнительной подготовки бойцов. Вместе с этим Пригожин добавил, что в случае возникновения угрозы ЧВК "Вагнер", "безусловно, незамедлительно встанет на защиту своей Родины".

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Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы покинут Артёмовск и передадут свои позиции Минобороны к 10 мая. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. А также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске. Лидер республики пообещал военнослужащим "лучшие условия", чем они имеют сейчас.

Обложка ©

t.me / "Пресс-служба Пригожина"

Оксана Попова
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