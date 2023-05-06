Пригожин объявил о полном выполнении задач операции ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Подразделения ЧВК "Вагнер" полностью выполнили задачи в городе Артёмовске (украинское название — Бахмут) Донецкой Народной Республики. Такое заявление сделал основатель ЧВК Евгений Пригожин в телеграм-канале.

Он уточнил, что задача ЧВК в данном населённом пункте включала не его взятие, а "перемалывание подразделений ВСУ и организацию передышки Российской армии для восстановления боеспособности".