Лидер общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич не одобрил решение ЧВК "Вагнер" покинуть Артёмовск (украинское название — Бахмут). Своим мнением по поводу этой ситуации он поделился с Лайфом.

"Я скажу так: на войне никто не уходит, так нельзя делать. Сначала надо выиграть войну, а потом разбираться, кто был прав, а кто не прав", — отметил Клинцевич.