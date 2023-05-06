Клинцевич не поддержал решение ЧВК "Вагнер" покинуть Артёмовск
Клинцевич словами "так нельзя" отреагировал на уход "Вагнера" из Артёмовска
Лидер общероссийской общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана" Франц Клинцевич не одобрил решение ЧВК "Вагнер" покинуть Артёмовск (украинское название — Бахмут). Своим мнением по поводу этой ситуации он поделился с Лайфом.
"Я скажу так: на войне никто не уходит, так нельзя делать. Сначала надо выиграть войну, а потом разбираться, кто был прав, а кто не прав", — отметил Клинцевич.
Напомним, ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что бойцы покинут Артёмовск и передадут свои позиции Минобороны к 10 мая. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. А также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске. Лидер республики пообещал военнослужащим "лучшие условия", чем они имеют сейчас.
ТАСС / Валерий Шарифулин