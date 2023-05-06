Кадыров попросил Путина дать поручение о передислокации "Ахмата" в Артёмовск
Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артёмовск
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров направил официальное письмо на имя главы государства Владимира Путина с просьбой дать поручение о переброске подразделения спецотряда "Ахмат" в Артёмовск (украинское название — Бахмут).
"В конце совещания с силовиками Чеченской Республики подписал письмо на имя Верховного главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения "Ахмат" в город Артёмовск", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. Пригожин также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске. А тот в свою очередь позвал вагнеровцев в батальон "Ахмат".
ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ