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Опубликовано 6 мая 2023, 20:51
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Кадыров попросил Путина дать поручение о передислокации "Ахмата" в Артёмовск

Кадыров отправил письмо Путину о переброске бойцов "Ахмата" в Артёмовск

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров направил официальное письмо на имя главы государства Владимира Путина с просьбой дать поручение о переброске подразделения спецотряда "Ахмат" в Артёмовск (украинское название — Бахмут).

"В конце совещания с силовиками Чеченской Республики подписал письмо на имя Верховного главнокомандующего Российской Федерации Владимира Путина с просьбой дать поручение передислоцировать подразделения "Ахмат" в город Артёмовск", — написал Кадыров в телеграм-канале.

Кадыров: Подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Артёмовск
Кадыров: Подразделения "Ахмат" готовы выдвигаться в Артёмовск

Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. Пригожин также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске. А тот в свою очередь позвал вагнеровцев в батальон "Ахмат".

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ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба Президента РФ

Оксана Попова
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