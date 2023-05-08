Пригожин сообщил о продвижении ЧВК "Вагнер" в Артёмовске

Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Как заявил основатель группировки Евгений Пригожин, под контролем ВСУ остаётся 2,37 квадратного километра.

"За сегодняшний день продвижение подразделений ЧВК "Вагнер" составило до 280 метров на различных направлениях. Продвинулись на 53 тысячи метров. Под контролем противника остаётся 2,37 квадратного километра, — сообщил он.