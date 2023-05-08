Пригожин сообщил о продвижении ЧВК "Вагнер" в Артёмовске
Пригожин заявил о продвижении бойцов ЧВК "Вагнер" в Артёмовске на 280 метров
Подразделения ЧВК "Вагнер" продолжают продвижение в Артёмовске (украинское название — Бахмут). Как заявил основатель группировки Евгений Пригожин, под контролем ВСУ остаётся 2,37 квадратного километра.
"За сегодняшний день продвижение подразделений ЧВК "Вагнер" составило до 280 метров на различных направлениях. Продвинулись на 53 тысячи метров. Под контролем противника остаётся 2,37 квадратного километра, — сообщил он.
По словам Пригожина, сейчас подразделения ЧВК продолжают продвижение вперёд и ждут получения боеприпасов.
Напомним, ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. При этом также поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за предложение направить спецназ "Ахмат" на позиции в Артёмовске.
© t.me / Пресс-служба Пригожина