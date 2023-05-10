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10 мая, 17:40

В битве за Артёмовск уничтожен замкомандира группы элитного спецназа Украины

<p>Дмитрий Крамар. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Віктор Бурлик</p>

Дмитрий Крамар. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Віктор Бурлик

В Артёмовске (Бахмут) был уничтожен Дмитрий Крамар — заместитель командира группы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины, который считается лучшим формированием ВСУ. Его побратим Виктор Бурлик сообщил, что боец убит 6 мая.

"Погиб мой собрат Дмитрий Крамар. Погиб, как воин, с оружием в руках в самой горячей точке Украины — городе Бахмут. Один из самых идейных и храбрых националистов города Хмельницкого, который с 2018 года совершал смерть врагам в рядах 8-го полка ССО. Один из основателей националистической формации "Феникс", — написал Бурлик в соцсетях.

Минобороны: Штурмовые отряды РФ продолжают наступление на окраинах Артёмовска

Минобороны: Штурмовые отряды РФ продолжают наступление на окраинах Артёмовска

Ранее Евгений Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" покинет Артёмовск 10 мая и передаст свои позиции Минобороны. Он указал на острый дефицит боеприпасов, который на данный момент составляет 90%. Кадыров заявил о готовности "Ахмата" занять позиции ЧВК "Вагнер". Пригожин поблагодарил главу Чечни. Затем он сообщил, что ЧВК пообещали всё необходимое, а "Вагнер" решил остаться в Артёмовске ещё на несколько дней.

Андрей Бражников
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