В битве за Артёмовск уничтожен замкомандира группы элитного спецназа Украины

В Артёмовске (Бахмут) был уничтожен Дмитрий Крамар — заместитель командира группы 8-го полка Сил специальных операций (ССО) Украины, который считается лучшим формированием ВСУ. Его побратим Виктор Бурлик сообщил, что боец убит 6 мая.

"Погиб мой собрат Дмитрий Крамар. Погиб как воин, с оружием в руках, в самой горячей точке Украины — городе Бахмут. Один из самых идейных и храбрых националистов города Хмельницкого, который с 2018 года совершал смерть врагам в рядах 8-го полка ССО. Один из основателей националистической формации "Феникс", — написал Бурлик в соцсетях.