Минобороны: Штурмовые отряды РФ продолжают наступление на окраинах Артёмовска

Российские штурмовые отряды продолжают наступление на северо-западной и западной окраинах Артёмовска в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артёмовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах", — сказал он.

Также, добавил он, оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районе Красного, Ступочек и на западных окраинах Артёмовска в ДНР.