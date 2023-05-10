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Опубликовано 10 мая 2023, 11:38

Минобороны: Штурмовые отряды РФ продолжают наступление на окраинах Артёмовска

Российские штурмовые отряды продолжают наступление на северо-западной и западной окраинах Артёмовска в ДНР, сообщил в ходе очередного брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На Донецком направлении штурмовые отряды продолжали наступательные действия по овладению кварталами на северо-западной и западной окраинах города Артёмовска. Подразделения Воздушно-десантных войск сковывают действия противника на флангах", — сказал он.

Также, добавил он, оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районе Красного, Ступочек и на западных окраинах Артёмовска в ДНР.

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Всего за сутки на Донецком направлении было уничтожено более 240 украинских военнослужащих. Также противник потерял три бронемашины, четыре автомобиля и одну самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

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Vk / Минобороны России

Матвей Константинов
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