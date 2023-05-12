Финальный рывок: Из какой части Артёмовска осталось выбить ВСУ Простора для манёвров у ВСУ всё меньше. Украинские войска вытеснены в северо-западную часть города, где за ними осталась лишь пара укрепрайонов. 11 мая, 23:40 Российский танк Т-90МС на освобождённой части Артёмовска. Обложка © ТАСС / Валентин Спринчак

Эксперты считают, что главной мотивацией ВСУ остаётся надежда на деблокаду города. Но ситуация складывается так, что украинские войска могут её попросту не дождаться.

Карта боевых действий на Украине

К исходу 11 мая Бахмут (Артёмовск) находится на грани освобождения. До въезда в город с западной стороны российским штурмовым группам осталось примерно 740 метров.

10 мая сообщалось, что российские подразделения продвинулись на 170 метров и заняли в общей сложности 50 тысяч квадратных метров территории города. Под контролем противника остаётся площадь 2,25 квадратных километра.

В настоящий момент продолжается зачистка кварталов на северо-западной и западной окраинах Бахмута (Артёмовска). Там находится несколько укрепрайонов ВСУ, обустроенных в жилых многоэтажках, а также частная застройка, которая тоже пока контролируется украинскими военными.

Группировка ВСУ в Бахмуте

Ранее Лайф писал о том, что запертые в Бахмуте (Артёмовске) боевики ВСУ превращают жилые многоэтажки в крепости. Они их взрывают при отступлении с позиций, а выжившие занимают другую точку. 6 мая ВСУ взорвали несколько зданий в зоне своего сосредоточения под условным названием "укрепрайон "Гнездо". Это одна из последних цитаделей ВСУ в Бахмуте (Артёмовске).

По последним данным, штурмовые отряды ВС РФ продвинулись на северо-западе и юге. 10 мая стало известно, что квартал рядом со зданием Учебно-научного профессионально-педагогического института зачищен от украинских боевиков. Сообщается также, что часть боёв перекинулась в пригороды.

Контрнаступление ВСУ под Бахмутом

Миномётный расчёт ВСУ ведёт огонь. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, обстановка в Артёмовске напряжённая, но работа ВС РФ по вытеснению противника из города не останавливается ни на минуту. Это не отменяет того, что украинский гарнизон держится за последние рубежи зубами, а в Часовом Яре противником развёрнуто подразделение артиллерийской поддержки, которое обстреливает позиции ВС РФ.

— Есть артиллерия, но в основном она состоит из польских расчётов, — отметил военный эксперт Алексей Леонков. Это говорит о том, что собственных специалистов у ВСУ в Бахмуте (Артёмовске) практически не осталось.

Но больше всего усилий, по словам Леонкова, Киев предпринимает для того, чтобы на фоне происходящего создать "информационное бурление". Можно оценить картину объективно, с точки зрения потерь и перспектив ВСУ.

Потери ВСУ в Бахмуте на сегодняшний день

Госпиталь ВСУ недалеко от Артёмовской линии фронта. © Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

По данным Минобороны РФ, за сутки на Донецком направлении было уничтожено более 240 украинских боевиков и наёмников. Из техники: три БМП, четыре автомобиля и САУ "Гвоздика". Всего же за 10 мая в зоне спецоперации ВСУ потеряли не менее 500 человек и 34 единицы военной техники, включая гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

10 мая ударами авиации и артиллерии ВС РФ были поражены подразделения 67-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 5-й штурмовой бригад ВСУ в районе западной окраины Бахмута (Артёмовска) и населённых пунктов Красное, Ступочки в ДНР.

По некоторым данным, только за апрель в Бахмуте (Артёмовске) ВСУ потеряли порядка 15 тысяч человек убитыми и ранеными. В разговорах о суточных потерях ВСУ озвучивались различные цифры. 20 апреля Минобороны РФ сообщило, что только за сутки там погибло 470 бойцов ВСУ. В условиях нарастания интенсивности боёв, а также из-за нехватки медицинской помощи потери украинских сил могли возрасти. 10 мая стало известно, что в Артёмовске был уничтожен заместитель командира группы 8-го полка ССО Украины Дмитрий Крамар. Бойцы элитных подразделений не первый раз гибнут как обычная пехота, и это наводит на мысль, что для сдерживания штурмовых групп ВС РФ командование ВСУ бросает лучшие и самые подготовленные резервы.

В связи с этим возникает вопрос, что заставляет ВСУ удерживать позиции в ситуации, близкой к безнадёжной. В основном их греет надежда на деблокаду города, о которой говорят чуть больше двух недель.

— Гарнизону ВСУ в Артёмовске могли пообещать, что ему на подмогу прибудет деблокирующая армия. Для того чтобы они успешно держались, нужен какой-то мотиватор. А их мотиватор: вы держитесь, помощь к вам идёт, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Обстановка в Артёмовске сегодня

Военнослужащий ВСУ на укреплённой позиции в окрестностях Артёмовска. Фото © Getty Images / Anadolu Agency / Diego Herrera Carcedo

Стоит напомнить, что Бахмут (Артёмовск) долгое время был частью линии укрепрайонов Артёмовск – Соледар – Северск. Перед ними была обозначена вполне определённая задача, которую перед ВСУ поставили задолго до начала специальной военной операции.

— Задача же какая была у этих укрепрайонов, которые создавались восемь лет? Удерживать войска максимально долго, сковав наши вооружённые силы для того, чтобы, когда ВСУ произведут контрнаступление на другом направлении, мы не смогли бы перебрасывать подмогу, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

Уже после взятия Соледара стало ясно, что эта линия — не неприступная крепость и при методичной работе ВС РФ планам Киева не суждено реализоваться.

Если судить по работе ВС РФ на остальных направлениях, Бахмут (Артёмовск) не сковал ВС РФ, а стал одним из участков, где ведётся работа по освобождению территорий от ВСУ.

— Да, не стоит отрицать, что освобождение города даётся непросто, но сейчас там пошла серьёзная работа, — отметил военный эксперт Алексей Леонков.

В настоящий момент штурмовые отряды ВС РФ давят противника с фронта, а российские десантники сковывают действия группировки ВСУ на флангах. В последние дни, как уже было сказано ранее, систематически наносятся мощные удары по резервам ВСУ в районе Бахмута (Артёмовска).

Несмотря на колоссальные усилия удержать город, ВСУ продолжают сдавать позиции и нести потери. Скорее всего, речь о добровольной сдаче Бахмута (Артёмовска) уже не идёт, но, объективно говоря, сдавать всё равно придётся. По последним данным, сейчас ВСУ отступили к улице Чайковского в надежде выстроить там линию обороны. Но шансы переломить ситуацию невелики.

Всё указывает на то, что ВСУ в ожидании деблокады уцепились за последнюю надежду, а Киев пытается "победить" хотя бы в информационном пространстве. С учётом динамики боёв новости о точных сроках освобождения Бахмута (Артёмовска) могут появиться в ближайшее время.

Авторы Евгений Жуков