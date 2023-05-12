Минобороны показало видео штурма позиций ВСУ под Артёмовском

Министерство обороны РФ обнародовало видео, как российские военные штурмовали укрепрайон Вооружённых сил в районе села Спорное, которое находится под Артёмовском.

Штурм позиций ВСУ в районе села Спорное под Артёмовском. Видео Минобороны РФ

"Штурмовым отрядам группировки "Юг" поддержку обеспечивали бронегруппы в составе танков Т-90, Т-80, Т-72Б3 и БМП-2", — рассказали в ведомстве.

Корректировку огня и управление подразделениями вели с помощью нескольких беспилотников, это работа в режиме реального времени.

Как отметили в Минобороны РФ, в результате удалось занять ротный опорный пункт ВСУ. Было уничтожено несколько десятков военнослужащих противника, а также пулемётных дотов и подходящих группы подкрепления.