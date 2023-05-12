Вооружённые силы Украины на Соледарском направлении предприняли 26 атак, все они отбиты. Противник задействовал более тысячи человек, до 40 танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Там добавили, что на Соледарском тактическом направлении противник накануне "провёл наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон". Протяжённость этой линии — более 95 километров.

"Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых было задействовано более одной тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ отражены", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что прорывов на российские позиции не допущено. А в районе Запорожья войска РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ.