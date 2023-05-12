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12 мая, 10:23

В Минобороны назвали направление, где ВСУ атаковали 26 раз

Минобороны РФ: На Соледарском направлении отбито 26 атак ВСУ

Вооружённые силы Украины на Соледарском направлении предприняли 26 атак, все они отбиты. Противник задействовал более тысячи человек, до 40 танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых было задействовано более одной тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ отражены", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что прорывов на российские позиции не допущено. А в районе Запорожья российские войска уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ.

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Напомним, Киев неоднократно угрожал, что скоро начнёт масштабное контрнаступление. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется ещё немного времени для подготовки, а также не помешали бы дополнительные поставки западной бронетехники. Накануне Минобороны РФ опровергло сообщения о прорывах обороны в зоне спецоперации.

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Vk / Минобороны России

Андрей Григорьев
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