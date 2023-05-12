В Минобороны назвали направление, где ВСУ атаковали 26 раз
Минобороны РФ: На Соледарском направлении отбито 26 атак ВСУ
Вооружённые силы Украины на Соледарском направлении предприняли 26 атак, все они отбиты. Противник задействовал более тысячи человек, до 40 танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых было задействовано более одной тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ отражены", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что прорывов на российские позиции не допущено. А в районе Запорожья российские войска уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ.
Напомним, Киев неоднократно угрожал, что скоро начнёт масштабное контрнаступление. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется ещё немного времени для подготовки, а также не помешали бы дополнительные поставки западной бронетехники. Накануне Минобороны РФ опровергло сообщения о прорывах обороны в зоне спецоперации.