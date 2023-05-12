Минобороны заявило о наступлении ВСУ на всей линии соприкосновения под Соледаром
Вооружённые силы Украины на Соледарском направлении предприняли 26 атак, все они отбиты. Противник задействовал более тысячи человек, до 40 танков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Там добавили, что на Соледарском тактическом направлении противник накануне "провёл наступательные действия на всей линии боевого соприкосновения сторон". Протяжённость этой линии — более 95 километров.
"Подразделениями ВСУ было предпринято 26 атак, в которых было задействовано более одной тысячи военнослужащих, до 40 танков, а также другая военная и специальная техника. Все атаки подразделений ВСУ отражены", — заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Он подчеркнул, что прорывов на российские позиции не допущено. А в районе Запорожья войска РФ уничтожили склад топлива для военной техники ВСУ.
Напомним, Киев неоднократно угрожал, что скоро начнёт масштабное контрнаступление. Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется ещё немного времени для подготовки, а также не помешали бы дополнительные поставки западной бронетехники. Накануне Минобороны РФ опровергло сообщения о прорывах обороны в зоне спецоперации.