Минобороны РФ опровергло сообщения о прорывах обороны в зоне спецоперации
Минобороны России опровергло заявления о "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.
"Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем", — говорится в записи.
Так, на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся. В свою очередь, подразделения "Южной" группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой. Также продолжается освобождение западной части Артёмовска при поддержке авиации и артиллерии.
Лайф напоминает, что Киев неоднократно угрожал скорым масштабным контрнаступлением. При этом 11 мая украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ требуется ещё немного времени для подготовки. Также он заметил, что Киеву не помешали бы дополнительные поставки западной бронетехники.
T.me / Минобороны России