Минобороны РФ опровергло сообщения о прорывах обороны в зоне спецоперации

Минобороны России опровергло заявления о "прорывах обороны" на различных участках линии боевого соприкосновения. Об этом сказано в телеграм-канале ведомства.

"Общая обстановка в районе проведения специальной военной операции находится под контролем", — говорится в записи.

Так, на Купянском, Запорожском и Херсонском направлениях активные действия не ведутся. В свою очередь, подразделения "Южной" группировки войск ведут активные действия по блокированию Авдеевки и овладению Марьинкой. Также продолжается освобождение западной части Артёмовска при поддержке авиации и артиллерии.