Зеленский попросил у Запада больше бронетехники и чуть-чуть времени для подготовки к наступлению
Зеленский: ВСУ нужно ещё немного времени для подготовки к контрнаступлению
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для подготовки контрнаступления.
"Мы можем начать наступать [с тем, что у нас есть] и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым", — заявил Зеленский в интервью европейским СМИ.
Поэтому, добавил он, Киеву нужно ещё немного времени. Зеленский утверждает, что сформированные для контрнаступления бригады уже готовы, однако ВСУ нужно больше западной бронетехники. Также он заявил, что сторонники скорейшего начала мирных переговоров "не могут принудить Украину к сдаче территорий".
По словам Зеленского, Киев не боится лишиться поддержки США после выборов президента, которые состоятся в Соединённых Штатах в ноябре следующего года. Он верит, что и демократы, и республиканцы являются сторонниками Украины.
Напомним, в Киеве и на Западе не первый месяц муссируется тема "контрнаступления". 3 мая Зеленский заявил, что ВСУ скоро начнут обещанный манёвр. А Минздрав Незалежной по-своему готовится к наступлению, закупая в огромном количестве мешки для тел — всего около 26 тысяч штук. Глава МИД страны Дмитрий Кулеба допустил, что Киев может провалить контрнаступление и тогда придётся "готовиться к следующему". А председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предрёк печальную участь для Зеленского после провала контрнаступления ВСУ.