Зеленский попросил у Запада больше бронетехники и чуть-чуть времени для подготовки к наступлению

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ нужно ещё немного времени для подготовки контрнаступления.

"Мы можем начать наступать [с тем, что у нас есть] и добиться успехов. Однако так мы потеряем много людей. Я считаю это неприемлемым", — заявил Зеленский в интервью европейским СМИ.

Поэтому, добавил он, Киеву нужно ещё немного времени. Зеленский утверждает, что сформированные для контрнаступления бригады уже готовы, однако ВСУ нужно больше западной бронетехники. Также он заявил, что сторонники скорейшего начала мирных переговоров "не могут принудить Украину к сдаче территорий".