Кулеба допустил, что обещанное контрнаступление может провалиться

Украине может понадобиться ещё одно контрнаступление, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, если грядущее провалится, "то, значит, надо готовиться к следующему".

"Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, поскольку мы не знаем, что из этого получится", — сказал он в интервью газете Bild.

Министр в очередной раз потребовал от Германии большей военной помощи, так как для победы Киеву "нужно оружие, оружие и ещё раз оружие". Он считает, что Берлин обладает всем необходимым и "не стоит недооценивать силу дипломатии ФРГ".