Кулеба допустил, что обещанное контрнаступление может провалиться
Кулеба не исключил, что Украине понадобится ещё одно контрнаступление
Украине может понадобиться ещё одно контрнаступление, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба. По его словам, если грядущее провалится, "то, значит, надо готовиться к следующему".
"Не рассматривайте это контрнаступление как последнее, поскольку мы не знаем, что из этого получится", — сказал он в интервью газете Bild.
Министр в очередной раз потребовал от Германии большей военной помощи, так как для победы Киеву "нужно оружие, оружие и ещё раз оружие". Он считает, что Берлин обладает всем необходимым и "не стоит недооценивать силу дипломатии ФРГ".
Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что окончательные планы анонсированного ранее контрнаступления "ещё не утверждены". По его словам, конечный выбор командования ВСУ будет зависеть от ситуации на линии соприкосновения.
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