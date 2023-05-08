ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 8 мая 2023, 07:12
8736

В Британии назвали российское оружие, сорвавшее планы Киева по контрнаступлению

Telegraph: Контрнаступление ВСУ сорвалось из-за российских планирующих авиабомб

Обещанное украинское контрнаступление оказалось под угрозой срыва из-за применения российскими войсками планирующих авиабомб. Об этом пишут военные обозреватели британского издания Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.

"По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день", — говорится в статье.

В материале также приводится заявление представителя Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, который на днях говорил в интервью, что планирующие бомбы представляют "очень серьёзную угрозу". По его словам, ВС РФ применяют такие снаряды уже около месяца в регионах, где происходят интенсивные бои. Кроме того, британские журналисты отметили, что российские боевые самолёты с недавних пор получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ без риска быть сбитыми из зенитно-ракетных комплексов. В связи с этим Киеву придётся изменить планирование своего наступления, чтобы избежать срыва, считают они.

На Украине пожаловались на завышенные ожидания от контрнаступления
На Украине пожаловались на завышенные ожидания от контрнаступления

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о печальных последствиях контрнаступления ВСУ. Незалежную и её западных спонсоров, по его словам, ждут плохие новости, а Российская армия готова к любому развитию событий.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Демьянова
  • Новости
  • ВСУ
  • Великобритания
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Военная техника
  • Политика
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar