В Британии назвали российское оружие, сорвавшее планы Киева по контрнаступлению

В материале также приводится заявление представителя Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, который на днях говорил в интервью, что планирующие бомбы представляют "очень серьёзную угрозу". По его словам, ВС РФ применяют такие снаряды уже около месяца в регионах, где происходят интенсивные бои. Кроме того, британские журналисты отметили, что российские боевые самолёты с недавних пор получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ без риска быть сбитыми из зенитно-ракетных комплексов. В связи с этим Киеву придётся изменить планирование своего наступления, чтобы избежать срыва, считают они.