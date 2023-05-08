В Британии назвали российское оружие, сорвавшее планы Киева по контрнаступлению
Telegraph: Контрнаступление ВСУ сорвалось из-за российских планирующих авиабомб
Обещанное украинское контрнаступление оказалось под угрозой срыва из-за применения российскими войсками планирующих авиабомб. Об этом пишут военные обозреватели британского издания Telegraph Джо Барнс и Роланд Олифант.
"По оценкам украинских официальных лиц, российские военные выпускают по меньшей мере 20 планирующих бомб в день", — говорится в статье.
В материале также приводится заявление представителя Военно-воздушных сил Украины Юрия Игната, который на днях говорил в интервью, что планирующие бомбы представляют "очень серьёзную угрозу". По его словам, ВС РФ применяют такие снаряды уже около месяца в регионах, где происходят интенсивные бои. Кроме того, британские журналисты отметили, что российские боевые самолёты с недавних пор получили возможность наносить удары по укрепрайонам ВСУ без риска быть сбитыми из зенитно-ракетных комплексов. В связи с этим Киеву придётся изменить планирование своего наступления, чтобы избежать срыва, считают они.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о печальных последствиях контрнаступления ВСУ. Незалежную и её западных спонсоров, по его словам, ждут плохие новости, а Российская армия готова к любому развитию событий.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ