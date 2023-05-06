На Украине пожаловались на завышенные ожидания от контрнаступления
Глава МО Украины Резников обеспокоен переоценкой Западом контрнаступления ВСУ
Ожидания от украинского контрнаступления среди союзников Киева слишком завышены, заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников. По его словам, данный фактор, в частности, является главной причиной его беспокойства.
"В тех странах, что являются нашими партнёрами, друзьями, ожидания от контрнаступления переоценены, перегреты, я бы сказал, это моя главная обеспокоенность", — заявил Резников в интервью газете New York Times.
По его мнению, это контрнаступление ВСУ станет лишь "одной из историй" конфликта на территории Незалежной.
Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о печальных последствиях контрнаступления ВСУ. Незалежную и её западных спонсоров, по его словам, ждут плохие новости, а Российская армия готова к любому развитию событий.
Telegram / V_Zelenskiy_official