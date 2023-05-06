ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 мая 2023, 15:45
8532

На Украине пожаловались на завышенные ожидания от контрнаступления

Глава МО Украины Резников обеспокоен переоценкой Западом контрнаступления ВСУ

Ожидания от украинского контрнаступления среди союзников Киева слишком завышены, заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников. По его словам, данный фактор, в частности, является главной причиной его беспокойства.

"В тех странах, что являются нашими партнёрами, друзьями, ожидания от контрнаступления переоценены, перегреты, я бы сказал, это моя главная обеспокоенность", — заявил Резников в интервью газете New York Times.

По его мнению, это контрнаступление ВСУ станет лишь "одной из историй" конфликта на территории Незалежной.

Пушилин исключил возможность перелома ситуации на фронте в пользу ВСУ
Пушилин исключил возможность перелома ситуации на фронте в пользу ВСУ

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о печальных последствиях контрнаступления ВСУ. Незалежную и её западных спонсоров, по его словам, ждут плохие новости, а Российская армия готова к любому развитию событий.

BannerImage

Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar