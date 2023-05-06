Ожидания от украинского контрнаступления среди союзников Киева слишком завышены, заявил министр обороны Незалежной Алексей Резников. По его словам, данный фактор, в частности, является главной причиной его беспокойства.

"В тех странах, что являются нашими партнёрами, друзьями, ожидания от контрнаступления переоценены, перегреты, я бы сказал, это моя главная обеспокоенность", — заявил Резников в интервью газете New York Times.

По его мнению, это контрнаступление ВСУ станет лишь "одной из историй" конфликта на территории Незалежной.