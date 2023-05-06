Пушилин исключил возможность перелома ситуации на фронте в пользу ВСУ

Вооружённые силы Украины не смогут переломить ситуацию на поле боя, даже несмотря на контрнаступление. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы видим, что противник не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, даже несмотря на пресловутые контрнаступления, которые широко распиарены и к которым, конечно, нужно относиться со вниманием, но без каких-либо серьёзных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения", — сказал он.