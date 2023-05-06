ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 6 мая 2023, 14:37
6828

Пушилин исключил возможность перелома ситуации на фронте в пользу ВСУ

Пушилин: Киев не переломит ситуацию на фронте, даже несмотря на контрнаступление

Вооружённые силы Украины не смогут переломить ситуацию на поле боя, даже несмотря на контрнаступление. Такое заявление в эфире телеканала "Россия 24" сделал врио главы ДНР Денис Пушилин.

"Мы видим, что противник не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, даже несмотря на пресловутые контрнаступления, которые широко распиарены и к которым, конечно, нужно относиться со вниманием, но без каких-либо серьёзных предпосылок к перелому ситуации на линии соприкосновения", — сказал он.

В Запорожье ждут контрнаступления ВСУ в ближайшие дни или часы
В Запорожье ждут контрнаступления ВСУ в ближайшие дни или часы

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин предупредил о печальных последствиях контрнаступления ВСУ. Украину и её западных спонсоров, по его словам, ждут печальные последствия, а Российская армия готова к любому развитию событий.

BannerImage

ТАСС / Пресс-служба главы ДНР Дениса Пушилина

Евгения Колесникова
  • Новости
  • Денис Пушилин
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar