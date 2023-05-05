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Регион
Опубликовано 5 мая 2023, 17:46
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В Запорожье ждут контрнаступления ВСУ в ближайшие дни или часы

Балицкий: Контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или часы

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что местные власти обладают информацией, согласно которой контрнаступление ВСУ может начаться в ближайшие дни или даже часы. Об этом он сообщил в эфире передачи "Соловьёв Live".

"Мы понимаем, что контрнаступление в ближайшее время произойдёт. Мы владеем ситуацией с линией боевого столкновения, за пределами линии боевого столкновения на глубину до 150 км и понимаем, что днями это может произойти, это может произойти даже часами", — сказал Балицкий.

Что касается переселения жителей Запорожья из-за ужесточившихся ударов с украинской стороны, Балицкий подчеркнул, что за последнюю неделю ВСУ обстреливали ближайшие к линии боевого столкновения города. Украинские боевики бьют по жилым посёлкам хаотично.

"Иногда площадями просто закрывает, попадают под раздачу школы, детские сады. Соответственно, это нас не могло оставить равнодушными к ситуации", — указал врио губернатора региона.

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Сегодня днём сообщалось, что жителей 18 прифронтовых поселений Запорожья переселяют вглубь области. В первую очередь речь идёт о детях, стариках и пациентах больниц. Всего власти Запорожской области планируют переселить около 70 тысяч человек.

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Getty Images / Muhammed Enes Yildirim

Ирина Фальке
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