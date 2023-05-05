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Опубликовано 5 мая 2023, 13:10
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Жителей 18 прифронтовых поселений Запорожья переселяют вглубь области

Балицкий объявил о вывозе жителей из 18 прифронтовых поселений Запорожья

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий принял решение о переселении жителей из 18 прифронтовых населённых пунктов, которые подвергаются частым обстрелам со стороны ВСУ. В первую очередь речь идёт о детях, стариках и пациентах больниц.

"За последние несколько дней противник усилил обстрелы населённых пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения. В связи с этим мною принято решение убрать в первую очередь детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений от огневого воздействия противника и переместить с прифронтовых территорий вглубь области", — написал он в телеграм-канале.

Подчёркивается, что это вынужденная мера. Власти пообещали помочь с временным переездом, оперативно будут решены вопросы с размещением и питанием, а также с единовременными выплатами. Дети продолжат обучение в школах и смогут съездить на отдых в детские лагеря.

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ТАСС / EPA / STRINGER

Татьяна Миссуми
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