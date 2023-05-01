Рогов заявил о завершении Киевом переброски войск в Запорожскую область
Рогов: Киев завершил переброску войск из центра Украины в Запорожскую область
Киев завершил переброску войск из Центральной Украины в подконтрольную ему часть Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Все три бригады уже переброшены на Запорожское направление. Сейчас они рассредотачиваются", — приводит РИА "Новости" его слова.
При этом председатель движения "Мы вместе с Россией" заявил, что боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ по-прежнему всё ещё находятся в Павлограде, что в Днепропетровской области.
В конце прошлой недели Рогов уже сообщал, что Киев находится в процессе переброски войск. По его данным, 116-я и 118-я бригады теробороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада ВСУ были переброшены на линию боестолкновения.
Telegram / V_Zelenskiy_official