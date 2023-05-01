Рогов заявил о завершении Киевом переброски войск в Запорожскую область

Киев завершил переброску войск из Центральной Украины в подконтрольную ему часть Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Все три бригады уже переброшены на Запорожское направление. Сейчас они рассредотачиваются", — приводит РИА "Новости" его слова.

При этом председатель движения "Мы вместе с Россией" заявил, что боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ по-прежнему всё ещё находятся в Павлограде, что в Днепропетровской области.