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Опубликовано 1 мая 2023, 11:53
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Рогов заявил о завершении Киевом переброски войск в Запорожскую область

Рогов: Киев завершил переброску войск из центра Украины в Запорожскую область

Киев завершил переброску войск из Центральной Украины в подконтрольную ему часть Запорожской области, заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Все три бригады уже переброшены на Запорожское направление. Сейчас они рассредотачиваются", — приводит РИА "Новости" его слова.

При этом председатель движения "Мы вместе с Россией" заявил, что боеприпасы и военная техника, к примеру, 46-й десантно-штурмовой бригады ВСУ по-прежнему всё ещё находятся в Павлограде, что в Днепропетровской области.

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В конце прошлой недели Рогов уже сообщал, что Киев находится в процессе переброски войск. По его данным, 116-я и 118-я бригады теробороны, а также 46-я десантно-штурмовая бригада ВСУ были переброшены на линию боестолкновения.

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Telegram / V_Zelenskiy_official

Наталья Исакова
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