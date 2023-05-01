На вооружение ВСУ поступили американские неуправляемые ракеты Zuni

На вооружение ВСУ поступили американские неуправляемые авиационные ракеты Zuni. Это следует из снимка, опубликованного в Telegram-канале командующего украинскими воздушными силами Николая Олещука.

На кадре запечатлён самолёт с ракетами Zuni, которые США обещали передать Киеву ещё в январе текущего года. Бойцы ВСУ украсили американскую технику своими традиционными проклятиями. В частности, не забыто и пожелание "ада всем русским". При этом точное количество Zuni, которое Вашингтон любезно предоставил украинцам, Олещук раскрывать не стал.

Zuni — это неуправляемые авиационные ракеты класса "воздух – земля", которые производятся американцами с 1957 года. Снаряды имеют калибр пять дюймов и общую длину два метра. Двигатель обеспечивает ракете максимальную скорость около 2,6 тысячи километров и позволяет поражать цели на дальности до восьми километров. В своё время Zuni широко применялись в ходе вьетнамской войны.