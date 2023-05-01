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1 мая, 10:26

На вооружение ВСУ поступили американские неуправляемые ракеты Zuni

<p>Американские ракеты Zuni поступили на вооружение ВСУ. Обложка © <a href="https://t.me/MykolaOleshchuk" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / MykolaOleshchuk</p>

Американские ракеты Zuni поступили на вооружение ВСУ. Обложка © Telegram / MykolaOleshchuk

На вооружение ВСУ поступили американские неуправляемые авиационные ракеты Zuni. Это следует из снимка, опубликованного в Telegram-канале командующего украинскими воздушными силами Николая Олещука.

На кадре запечатлён самолёт с ракетами Zuni, которые США обещали передать Киеву ещё в январе текущего года. Бойцы ВСУ украсили американскую технику своими традиционными проклятиями. В частности, не забыто и пожелание "ада всем русским". При этом точное количество Zuni, которое Вашингтон любезно предоставил украинцам, Олещук раскрывать не стал.

Zuni — это неуправляемые авиационные ракеты класса "воздух – земля", которые производятся американцами с 1957 года. Снаряды имеют калибр пять дюймов и общую длину два метра. Двигатель обеспечивает ракете максимальную скорость около 2,6 тысячи километров и позволяет поражать цели на дальности до восьми километров. В своё время Zuni широко применялись в ходе вьетнамской войны.

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А ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о прогрессе по поставкам Киеву истребителей F-16. По его словам, ряд стран, в частности, уже выразили готовность обучать украинских пилотов. О каких именно государствах идёт речь, Кулеба не уточнил, но признал, что последнее слово в этом вопросе остаётся за США как за производителем.

Наталья Исакова
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