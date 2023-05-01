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1 мая, 09:07

Украину предупредили о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном

Экс-разведчик ВС США Риттер: Снаряды с обеднённым ураном испортят почву Украины

В результате применения на Украине снарядов с обеднённым ураном почвам страны грозит загрязнение. Об этом сказал экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Если эти снаряды будут применяться, это приведёт к постоянному загрязнению почв на Украине. И это станет реальной постоянной проблемой на этой территории", — сказал он в беседе с журналистами.

По словам Риттера, в результате применения обеднённого урана высок риск развития онкологических заболеваний и проблем с рождаемостью.

В Китае отреагировали на поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном

В Китае отреагировали на поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном

Ранее стало известно, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об ответственности Лондона за поставку Киеву таких снарядов.

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Wikipedia / Администрация президента Украины

Илья Суриков
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