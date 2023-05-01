Украину предупредили о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном

В результате применения на Украине снарядов с обеднённым ураном почвам страны грозит загрязнение. Об этом сказал экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

"Если эти снаряды будут применяться, это приведёт к постоянному загрязнению почв на Украине. И это станет реальной постоянной проблемой на этой территории", — сказал он в беседе с журналистами.