Украину предупредили о последствиях применения снарядов с обеднённым ураном
Экс-разведчик ВС США Риттер: Снаряды с обеднённым ураном испортят почву Украины
В результате применения на Украине снарядов с обеднённым ураном почвам страны грозит загрязнение. Об этом сказал экс-инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией ядерного оружия в Ираке, экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.
"Если эти снаряды будут применяться, это приведёт к постоянному загрязнению почв на Украине. И это станет реальной постоянной проблемой на этой территории", — сказал он в беседе с журналистами.
По словам Риттера, в результате применения обеднённого урана высок риск развития онкологических заболеваний и проблем с рождаемостью.
Ранее стало известно, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об ответственности Лондона за поставку Киеву таких снарядов.
Wikipedia / Администрация президента Украины