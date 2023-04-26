Песков заявил об ответственности Лондона за поставку Киеву снарядов с обеднённым ураном
Песков предупредил о последствиях поставок и применения снарядов с ураном
Власти Великобритании должны понимать, что им придётся нести ответственность за поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщил, что ответственность несёт и та сторона, которая планирует использовать такие боеприпасы.
"И, конечно же, и те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, <…> им тоже придётся за это нести ответственность", — сказал представитель Кремля.
Напомним, ещё в марте Британия объявила о планах передать Украине снаряды с обеднённым ураном. Российский лидер Владимир Путин тогда предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. А 25 апреля стало известно, что Великобритания всё же направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном. Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность, читайте в материале Лайфа.