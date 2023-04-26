Песков заявил об ответственности Лондона за поставку Киеву снарядов с обеднённым ураном

Власти Великобритании должны понимать, что им придётся нести ответственность за поставки снарядов с обеднённым ураном на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также сообщил, что ответственность несёт и та сторона, которая планирует использовать такие боеприпасы.

"И, конечно же, и те, кто будет непосредственно использовать такие боеприпасы, должны понимать, что они не только себе и своим гражданам будут наносить непоправимый вред, <…> им тоже придётся за это нести ответственность", — сказал представитель Кремля.