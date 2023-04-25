Лондон отправил Киеву снаряды с обеднённым ураном
Замглавы Минобороны Великобритании объявил об отправке Киеву снарядов с ураном
Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном. Об этом замглавы Минобороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил в письменных ответах на вопросы депутата Кенни Макаскилла от шотландской партии "Альба".
"Мы направили тысячи комплектов снарядов для Challenger 2 на Украину, включая бронебойные снаряды с обеднённым ураном. По соображениям оперативной безопасности мы не будем давать комментариев по поводу показателей использования поставленных комплектов", — цитирует Хиппи ТАСС.
Хиппи добавил, что сейчас снаряды контролируются Вооружёнными силами Украины, и Лондон не отслеживает места, где они задействуются. Также сотрудник британского Минобороны заявил, что у ведомства нет обязательств производить очистку снарядов после завершения конфликта.
Напомним, ещё в марте Британия объявила о планах передать Украине снаряды с обеднённым ураном. Российский лидер Владимир Путин тогда предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. А глава Минобороны РФ Сергей Шойгу назвал это намерение Лондона ещё одной пройденной ступенькой, ведущей к ядерной конфронтации. Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность, читайте в материале Лайфа.
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