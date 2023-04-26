С Лондона пообещали спросить за урановые снаряды для ВСУ

Великобритании придётся ответить за последствия применения Вооружёнными силами Украины её снарядов с обеднённым ураном. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне в ответ на комментарий замминистра обороны королевства Джеймса Хиппи.

"Британец цинично заявил, что Лондон не отслеживает использование данных вооружений — ответственность за это полностью, мол, несут ВСУ — и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта", — отметили в посольстве.

Российские дипломаты выразили удивление тем, что в Минобороны Британии, видимо, не осознают степень лицемерия, с которой звучат их заверения в намерении Лондона в будущем "заложить основы" для успешного восстановления Украины по завершению конфликта.

Дипломаты призвали власти Великобритании оставить в сторону иллюзорные надежды выйти "сухими из воды", переложив ответственность за распоряжение токсичными боеприпасами на ВСУ.