КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

25 апреля, 22:02

С Лондона пообещали спросить за урановые снаряды для ВСУ

Посольство РФ: Лондону не избежать ответственности за снаряды с ураном для ВСУ

Великобритании придётся ответить за последствия применения Вооружёнными силами Украины её снарядов с обеднённым ураном. Об этом заявили в посольстве РФ в Лондоне в ответ на комментарий замминистра обороны королевства Джеймса Хиппи.

"Британец цинично заявил, что Лондон не отслеживает использование данных вооружений — ответственность за это полностью, мол, несут ВСУ — и не имеет обязательств по ликвидации последствий их применения по завершении конфликта", — отметили в посольстве.

Российские дипломаты выразили удивление тем, что в Минобороны Британии, видимо, не осознают степень лицемерия, с которой звучат их заверения в намерении Лондона в будущем "заложить основы" для успешного восстановления Украины по завершению конфликта.

Дипломаты призвали власти Великобритании оставить в сторону иллюзорные надежды выйти "сухими из воды", переложив ответственность за распоряжение токсичными боеприпасами на ВСУ.

Путин — о поставке Киеву снарядов с ураном: Запад решил на деле воевать с РФ до последнего украинца

Путин — о поставке Киеву снарядов с ураном: Запад решил на деле воевать с РФ до последнего украинца

Ранее стало известно, что Великобритания направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Великобритания
  • Украина
  • уран
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров