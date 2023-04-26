В Китае отреагировали на поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном
МИД КНР призвало охлаждать ситуацию на Украине, а не подливать масла в огонь
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала поставки на Украину танковых снарядов с обеднённым ураном, о которых накануне сообщили в Великобритании. Она подчеркнула, что Пекин выступает за охлаждение напряжённой ситуации.
"Что касается украинского кризиса, то заинтересованные стороны должны охлаждать напряжённую ситуацию, а не подливать масла в огонь, должны способствовать дипломатическому решению конфликта, а не дальнейшей эскалации ситуации", — цитирует Мао Нин ТАСС.
Напомним, ещё в марте Британия объявила о планах передать Украине снаряды с обеднённым ураном. Российский лидер Владимир Путин тогда предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. А 28 апреля стало известно, что Великобритания всё же направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном. Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность, читайте в материале Лайфа.