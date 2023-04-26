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26 апреля, 08:04

В Китае отреагировали на поставки Киеву снарядов с обеднённым ураном

МИД КНР призвало охлаждать ситуацию на Украине, а не подливать масла в огонь

Официальный представитель МИД КНР Мао Нин прокомментировала поставки на Украину танковых снарядов с обеднённым ураном, о которых накануне сообщили в Великобритании. Она подчеркнула, что Пекин выступает за охлаждение напряжённой ситуации.

"Что касается украинского кризиса, то заинтересованные стороны должны охлаждать напряжённую ситуацию, а не подливать масла в огонь, должны способствовать дипломатическому решению конфликта, а не дальнейшей эскалации ситуации", — цитирует Мао Нин ТАСС.

С Лондона пообещали спросить за урановые снаряды для ВСУ

С Лондона пообещали спросить за урановые снаряды для ВСУ

Напомним, ещё в марте Британия объявила о планах передать Украине снаряды с обеднённым ураном. Российский лидер Владимир Путин тогда предупредил, что Москва будет вынуждена отреагировать на этот шаг должным образом. А 28 апреля стало известно, что Великобритания всё же направила Украине тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе и с обеднённым ураном. Что такое снаряды с обеднённым ураном и в чём их опасность, читайте в материале Лайфа.

Александра Вишнякова
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