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30 апреля, 05:10

Кулеба заявил о прогрессе по поставкам Украине истребителей F-16

В вопросе о поставках Украине истребителей F-16 американского производства есть прогресс, при этом ряд стран выразили готовность обучать украинских пилотов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Прогресс есть. У нас есть чёткие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16", — приводит слова главы МИД газета "Зеркало недели".

Истребителям F-16 предрекли незавидную судьбу на Украине

Истребителям F-16 предрекли незавидную судьбу на Украине

О каких именно государствах идёт речь, Кулеба не уточнил, но признал, что последнее слово в этом вопросе остаётся за США как за производителем. Также он добавил, что Киев рассматривает и другие модели истребителей, однако именно F-16 он считает "идеальным".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ начнут своё контрнаступление без западных истребителей F-16. По его оценке, времени на дальнейшее ожидание боевой авиации от союзников не осталось.

Обложка ©

Wikipedia

Юлия Коновалова
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