Кулеба заявил о прогрессе по поставкам Украине истребителей F-16

В вопросе о поставках Украине истребителей F-16 американского производства есть прогресс, при этом ряд стран выразили готовность обучать украинских пилотов. Об этом заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

"Прогресс есть. У нас есть чёткие сигналы от некоторых стран о том, что они готовы начать подготовку украинских пилотов на F-16", — приводит слова главы МИД газета "Зеркало недели".

О каких именно государствах идёт речь, Кулеба не уточнил, но признал, что последнее слово в этом вопросе остаётся за США как за производителем. Также он добавил, что Киев рассматривает и другие модели истребителей, однако именно F-16 он считает "идеальным".