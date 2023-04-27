КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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27 апреля, 04:17

Истребителям F-16 предрекли незавидную судьбу на Украине

Business Insider: Ещё до поставок F-16 Украине Россия уничтожит там аэродромы

Если на Западе будет принято решение о поставках на Украину истребителей F-16, Россия может уничтожить там аэродромы, причём ещё до того момента, как их подготовят к приёму этих самолётов. Такое мнение высказал военный аналитик Майкл Пек.

"Необходимо проделать большую работу, чтобы привести старые украинские взлётно-посадочные полосы советского образца в достаточно чистое состояние, чтобы можно было использовать F-16 без высокого риска попадания посторонних предметов во избежание повреждения двигателей", — подчеркнул он в беседе с Business Insider.

Пек также отметил, что многие аэродромы на Украине слишком коротки, чтобы на них мог разогнаться F-16 с полной загрузкой. У России же есть все средства, чтобы отследить начало работ на аэродромах и нанести по ним точечные удары. Эксперт напомнил, что все украинские военные объекты находятся в зоне досягаемости российских баллистических и крылатых ракет.

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Ранее замминистра обороны страны Колин Каль заявил, что США не в состоянии бесконечно оказывать военную помощь Украине.

Обложка ©

Wikipedia / Master Sgt. Andy Dunaway

Анатолий Симоненко
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