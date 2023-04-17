Пентагон намекнул, что ВСУ не стоит питать надежд на получение истребителей F-16

США не в состоянии бесконечно оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил замминистра обороны страны Колин Каль во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.

"Очевидно, что у нас есть экстраординарный объём денег, который Конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным", — подчеркнул чиновник.

Он также прокомментировал слухи о возможной поставке Киеву истребителей F-16. По его убеждению, в ближайшей перспективе это невозможно, так как на реализацию такого решения понадобится полтора года.