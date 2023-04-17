Пентагон намекнул, что ВСУ не стоит питать надежд на получение истребителей F-16
Замглавы Пентагона Каль заявил, что США не могут постоянно поддерживать Украину
США не в состоянии бесконечно оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил замминистра обороны страны Колин Каль во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.
"Очевидно, что у нас есть экстраординарный объём денег, который Конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным", — подчеркнул чиновник.
Он также прокомментировал слухи о возможной поставке Киеву истребителей F-16. По его убеждению, в ближайшей перспективе это невозможно, так как на реализацию такого решения понадобится полтора года.
Ранее сообщалось, что власти США приняли решение оказать Украине дополнительную бюджетную помощь, перечислив ещё 4,9 миллиарда долларов через механизмы Всемирного банка.
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