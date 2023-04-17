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17 апреля, 16:23

Пентагон намекнул, что ВСУ не стоит питать надежд на получение истребителей F-16

Замглавы Пентагона Каль заявил, что США не могут постоянно поддерживать Украину

США не в состоянии бесконечно оказывать военную помощь Украине. Об этом заявил замминистра обороны страны Колин Каль во время онлайн-выступления, организованного Foreign Policy.

"Очевидно, что у нас есть экстраординарный объём денег, который Конгресс выделил на поддержку обороны Украины, но он не является безграничным", подчеркнул чиновник.

Он также прокомментировал слухи о возможной поставке Киеву истребителей F-16. По его убеждению, в ближайшей перспективе это невозможно, так как на реализацию такого решения понадобится полтора года.

Опасный компромисс: Сколько оружия ВСУ нужно для начала наступления

Опасный компромисс: Сколько оружия ВСУ нужно для начала наступления

Ранее сообщалось, что власти США приняли решение оказать Украине дополнительную бюджетную помощь, перечислив ещё 4,9 миллиарда долларов через механизмы Всемирного банка.

Обложка ©

Getty Images / Mustafa Ciftci

Татьяна Миссуми
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