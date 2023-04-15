США отправят Украине ещё $5 млрд бюджетной помощи

Власти США приняли решение оказать Украине дополнительную бюджетную помощь — перечислить ей ещё 4,9 млрд долларов через механизмы Всемирного банка. Об этом говорится в заявлении Госдепартамента.

"Ещё 4,9 млрд долларов будет выделено в сентябре", — рассказали в ведомстве.

Эта сумма станет дополнением к уже переданным Украине 18 млрд долларов для поддержания бюджета. По версии Госдепа, эти деньги позволят Киеву "предоставлять важнейшие услуги своим гражданам".

"Однако масштаб финансирования, необходимый для восстановления, может быть достигнут только при тесном сотрудничестве с частным сектором для стимулирования инвестиций", — предупредили в Госдепе.