В Киеве раскрыли, как долго Украина протянет на своих резервах без помощи извне

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9 апреля, 03:37

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Советник президента Устенко: Золотовалютные резервы Украины превышают $30 млрд

Сейчас золотовалютные резервы Украины — более 30 миллиардов долларов. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Рада".

"Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет: они превышают 30 миллиардов долларов", — сказал он.

Несмотря на такой максимальный для страны показатель, Устенко признал, что этих средств хватит на покрытие расходов страны на импорт в течение всего пяти месяцев.

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Как рассказывал Лайф, по итогам 2022 года обладателем крупнейших золотовалютных резервов в мире в 17-й раз подряд признан Китай. На конец декабря их объём составил 3,31 триллиона долларов. На второй строчке оказалась Япония (1,27 триллиона долларов), за ней идёт Швейцария (924 миллиарда долларов). Россия заняла четвёртое место.

Обложка ©

Freepik / jcomp

Андрей Григорьев
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