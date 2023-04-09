В Киеве раскрыли, как долго Украина протянет на своих резервах без помощи извне

Сейчас золотовалютные резервы Украины — более 30 миллиардов долларов. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко в эфире телеканала "Рада".

"Наши золотовалютные резервы находятся на историческом максимуме за последние 10 лет: они превышают 30 миллиардов долларов", — сказал он.

Несмотря на такой максимальный для страны показатель, Устенко признал, что этих средств хватит на покрытие расходов страны на импорт в течение всего пяти месяцев.