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15 апреля, 11:49

В Турции заявили об ускорении сделки по F-16 после принятия Финляндии в НАТО

Советник Эрдогана: Сделка по F-16 ускорилась после принятия Финляндии в НАТО

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил об ускорении процесса реализации сделки по продаже США истребителей F-16. По его словам, лёд тронулся после принятия Финляндии в НАТО.

"Администрация США по-прежнему хочет продвижения процесса, сейчас дело за Конгрессом. После утверждения членства Финляндии в НАТО процесс ускорился", — приводит его слова телеканал ТРТ.

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Ранее Лайф писал, что Турция может отказаться от закупки у США F-16 и рассмотреть другие варианты. В частности, уточнялось, что власти могут сделать выбор в пользу российских истребителей.

Обложка ©

Getty Images / Willard

Николь Вербер
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