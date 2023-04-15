В Турции заявили об ускорении сделки по F-16 после принятия Финляндии в НАТО

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын заявил об ускорении процесса реализации сделки по продаже США истребителей F-16. По его словам, лёд тронулся после принятия Финляндии в НАТО.

"Администрация США по-прежнему хочет продвижения процесса, сейчас дело за Конгрессом. После утверждения членства Финляндии в НАТО процесс ускорился", — приводит его слова телеканал ТРТ.