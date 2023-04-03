ВСУ пожаловались на потери среди способных освоить F-16 лётчиков

В Вооружённых силах Украины пожаловались, что, пока там ждут от Запада поставки истребителей F-16, список "самых продвинутых лётчиков", которые могли бы освоить эту технику, иссякает. Об этом сообщила газета Telegraph.

"Пока мы продолжаем ждать, мы будем терять больше лётчиков. У нас был список самых продвинутых лётчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", — приводит издание слова украинского полковника Владимира Логачёва.

Он признал, что радары на российских самолётах гораздо лучше, чем на устаревших украинских. Издание приводит слова и другого офицера ВСУ. Майор Вадим Ворошилов рассказал о том, что российские силы постоянно меняют тактику и устанавливают ловушки для самолётов.