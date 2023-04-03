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2 апреля, 22:18

ВСУ пожаловались на потери среди способных освоить F-16 лётчиков

The Telegraph: ВСУ жалуются на потери среди лётчиков, которые могли бы летать на F-16

В Вооружённых силах Украины пожаловались, что, пока там ждут от Запада поставки истребителей F-16, список "самых продвинутых лётчиков", которые могли бы освоить эту технику, иссякает. Об этом сообщила газета Telegraph.

"Пока мы продолжаем ждать, мы будем терять больше лётчиков. У нас был список самых продвинутых лётчиков, которые могли бы обучаться на F-16, и, к сожалению, некоторые из них уже погибли в бою", — приводит издание слова украинского полковника Владимира Логачёва.

Он признал, что радары на российских самолётах гораздо лучше, чем на устаревших украинских. Издание приводит слова и другого офицера ВСУ. Майор Вадим Ворошилов рассказал о том, что российские силы постоянно меняют тактику и устанавливают ловушки для самолётов.

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Как писал ранее Лайф, лётчики американских стелс-истребителей F-35 рассказали, как их обманывают российские С-300. Они обнаружили, что не всегда могут распознавать объекты вокруг себя.

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Wikipedia / US Air Force

Арина Родионова
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