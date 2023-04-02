Лётчики F-35 рассказали, как их обманывают российские С-300

Лётчики американских стелс-истребителей F-35 пожаловались на "обман" со стороны российских зенитно-ракетных систем С-300. Они были отправлены патрулировать воздушное пространство вблизи границ России, а там обнаружили, что не всегда могут распознавать объекты вокруг себя. У российских комплексов ПВО есть цифровые способы уклонения от обнаружения, пишет Air Force Times.

"Мы видели SA-20 (обозначение С-300 в странах НАТО. — Прим. Лайфа), мы знали, что это SA-20, но мой истребитель не мог его идентифицировать", — пожаловался изданию полковник Крейг Андрле, командир 388-го истребительного крыла ВВС США.

Другой участник операции отметил, что со стороны РФ и Белоруссии не было каких-либо провокаций. Полковник Брэд Башор, пилотировавший F-35, указал на профессионализм со стороны россиян.

"Они делают то же, что и мы. Мы просто смотрели друг на друга. …Никакого прямого взаимодействия и ничего непрофессионального с обеих сторон", — сказал он.