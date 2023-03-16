Командование ВВС Украины составило список непобедимого оружия России

Спикер командования украинских ВВС Юрий Игнат перечислил "непобедимую" российскую технику, которую ВСУ не могут сбить своими вооружениями и мощностями.

"Мы не сбиваем баллистические ракеты. В частности, "Искандер-М" <...> Нет возможности перехватывать ракеты реактивных систем залпового огня, такие как "Смерч", — признался он в интервью украинскому "24 каналу".

Военный пояснил, что эти ракеты слишком быстро летят и падают на цель с огромной скоростью, а для того, чтобы их сбить, необходимы специальные ЗРК. Он также добавил, что в число "непобедимого" вооружения ВС России входят зенитные управляемые ракеты С-300, сверхзвуковые крылатые ракеты "Оникс", "узкопрофильные" авиационные противорадиолокационные ракеты Х-31П и подобные ракеты "воздух – земля" меньшей дальности.

По словам Игната, украинские системы ПВО могут противодействовать лишь тем ракетам, которые по характеристикам можно сбить имеющимися на вооружении комплексами ("Бук-М1" и С-300). Например, за время спецоперации украинская сторона не смогла сбить ни одной сверхзвуковой крылатой ракеты Х-22, которую удаётся лишь засечь, но не перехватить.

"Для того чтобы сбивать Х-22, Украине нужна зенитная ракетная система, которая может работать в автоматическом режиме, то есть будет самостоятельно принимать решения без участия человека, с новейшим радаром и современной ракетой", — подчеркнул военный, добавив, что на самом деле и это не может дать 100%-ной гарантии.