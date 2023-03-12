В США чувствуют уязвимость из-за "неуловимого" российского оружия на Украине

Применение российскими военными гиперзвуковых ракет "Кинжал" на Украине весьма обеспокоило Соединённые Штаты Америки. Обозреватели Робин Диксон и Дэвид Стерн в статье для Washington Post указали, что Россия обладает трудноперехватываемым ядерным оружием, которого нет у Америки и её союзников.

"Использование гиперзвуковых ракет усилило тревогу в США и продемонстрировало, что Россия обладает трудноперехватываемым оружием с ядерным потенциалом", — говорится в публикации.

В материале также со ссылкой на украинских военных указано, что ВСУ не имеют возможности перехватить ракеты "Кинжал". Использование такого оружия усиливает давление на Вашингтон по мере того, как разгорается гонка гиперзвуковых вооружений, в которой США должны догнать как Россию, так и Китай, резюмировали авторы.

"Кинжал" — это комплекс с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами. Их носители — специально подготовленные для этого МиГ-31К. "Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей.