Замглавы МВД Запорожской области подорвали прямо у собственного дома
СК РФ: На замначальника ГУМВД по Запорожской области совершено покушение
В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУМВД по Запорожской области. Об этом информирует во вторник Следственный комитет России. О каком из заместителей идёт речь, в ведомстве не уточнили.
По предварительным данным, взрывное устройство заложили у жилого дома по улице Пирогова. Когда высокопоставленный полицейский открыл ворота, чтобы направиться на работу, бомбу привели в действие.
Оперативники работают на месте покушения на замначальника ГУМВД по Запорожской области. Видео © Следственный комитет
"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника ГУВД России по Запорожской области (часть 1 статьи 222.1 и статья 317 УК РФ)", — сообщает пресс-служба Следкома в официальном аккаунте ведомства в Telegram.
Ранее ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. В СБУ готовили такую бомбу, при взрыве которой пострадали бы сотрудники мэрии и даже жители расположенного рядом дома. Исполнителем должен был стать некий Артём Пызин, завербованный украинскими спецслужбами.
Telegram / Следком