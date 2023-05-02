Замглавы МВД Запорожской области подорвали прямо у собственного дома

В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУМВД по Запорожской области. Об этом информирует во вторник Следственный комитет России. О каком из заместителей идёт речь, в ведомстве не уточнили.

По предварительным данным, взрывное устройство заложили у жилого дома по улице Пирогова. Когда высокопоставленный полицейский открыл ворота, чтобы направиться на работу, бомбу привели в действие.

Оперативники работают на месте покушения на замначальника ГУМВД по Запорожской области. Видео © Следственный комитет

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника ГУВД России по Запорожской области (часть 1 статьи 222.1 и статья 317 УК РФ)", — сообщает пресс-служба Следкома в официальном аккаунте ведомства в Telegram.