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2 мая, 12:34

Замглавы МВД Запорожской области подорвали прямо у собственного дома

СК РФ: На замначальника ГУМВД по Запорожской области совершено покушение

В Мелитополе совершено покушение на замначальника ГУМВД по Запорожской области. Об этом информирует во вторник Следственный комитет России. О каком из заместителей идёт речь, в ведомстве не уточнили.

По предварительным данным, взрывное устройство заложили у жилого дома по улице Пирогова. Когда высокопоставленный полицейский открыл ворота, чтобы направиться на работу, бомбу привели в действие.

Оперативники работают на месте покушения на замначальника ГУМВД по Запорожской области. Видео © Следственный комитет

"Возбуждено и расследуется уголовное дело по факту посягательства на жизнь заместителя начальника ГУВД России по Запорожской области (часть 1 статьи 222.1 и статья 317 УК РФ)", — сообщает пресс-служба Следкома в официальном аккаунте ведомства в Telegram.

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Ранее ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки Ивана Приходько. В СБУ готовили такую бомбу, при взрыве которой пострадали бы сотрудники мэрии и даже жители расположенного рядом дома. Исполнителем должен был стать некий Артём Пызин, завербованный украинскими спецслужбами.

Обложка ©

Telegram / Следком

Марина Калегина
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