ФСБ предотвратила покушение на мэра Горловки

Мэр Горловки Иван Приходько заявил, что сотрудники управления Федеральной службы безопасности по Донецкой Народной Республике предотвратили покушение на него. Планы убить мэра города, по его словам, строила Служба безопасности украины.

"Они вовремя этот вопрос купировали, и не просто это случайная находка, это разработанная операция, преступники эти были под контролем, это, конечно, большой профессионализм", — приводит РИА "Новости" слова Приходько.

По его данным, в СБУ готовили такую бомбу, при взрыве которой пострадали бы сотрудники мэрии и даже жители расположенного рядом дома. В свою очередь сотрудник УФСБ по ДНР рассказал, что исполнителем должен был стать некий Артём Пызин, завербованный украинскими спецслужбами.

"В марте 2023 года он получил задачу по наблюдению за главой администрации города Горловка Иваном Приходько, установлением маршрутов его передвижения и мест пребывания. В дальнейшем, следуя инструкциям СБУ, Пызин в одном из заброшенных зданий попытался собрать взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках", — рассказал сотрудник УФСБ.

Теперь сотрудники российской спецслужбы ищут организаторов этого сорвавшегося покушения и других участников этой операции СБУ.