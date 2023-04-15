Украинца будут судить за более чем 40 преступлений в ДНР
Гражданина Украины обвинили в шпионаже, диверсиях и организации покушений в ДНР
Гражданин Украины Григорий Синченко обвиняется в ДНР в диверсиях, организации покушений, шпионаже и ещё более 40 преступлениях, совершённых на территории республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Южный окружной суд.
Как выяснили в МВД ДНР, впервые уроженца Донецка задержали ещё в 2016 году за подрыв торговых киосков и линии электропередачи. По данным правоохранителей, таким способом он вымогал деньги у предпринимателей. После обмена пленными Синченко попал на Украину, однако позже нелегально вернулся в республику, где продолжил совершать преступления. Так, в результате организованного им подрыва оказалась повреждена опора железнодорожного моста в Пролетарском районе Донецка. Кроме того, украинец планировал другие взрывы, а также организовал слежку за сотрудниками правоохранительных органов ДНР и готовился к их убийству.
В общей сложности Синченко обвиняется в более чем 40 преступлениях, в том числе незаконном пересечении границы, побеге из-под стражи, вымогательстве, участии в террористическом сообществе и т.д. В настоящее время его дело передано судье. Как уточнили в суде, дата заседания пока не назначена.
Ранее в Южном окружном военном суде прошли слушания по делу старшего сержанта 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антона Чередника, который расстрелял в Мариуполе мирного гражданина за "русское" произношение. По словам прокурора, украинский военный проверял национальность гражданского словом "паляница".
ТАСС / Эрик Романенко