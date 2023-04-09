Украинский разведчик заочно арестован в России за вербовку террористов

В России заочно арестовали офицера Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ) Александра Гурко. Он обвиняется в вербовке исполнителей международных актов терроризма на территории проведения специальной военной операции, сообщает ТАСС.

"Вынесено постановление о привлечении Александра Гурко в качестве обвиняемого и предъявлении обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 361 ч. 2 УК РФ как склонение, вербовка, вооружение лица в целях совершения акта международного терроризма — совершения вне пределов РФ взрыва <...> в период с 24 февраля по 9 мая 2022 года", — говорится в постановлении суда.

В отношении Гурко избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента его экстрадиции в Россию. Отмечается, что офицер проходит по делу гражданина Украины Павла Запорожца, обвиняемого в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая. Гурко объявлен в международный розыск.

Дело Павла Запорожца, которого завербовал Гурко, стало первым рассматриваемым судом по существу по статье "Международный акт терроризма". Согласно показаниям одного из свидетелей, офицер ГУР МОУ вербовал украинцев из числа противников СВО, склонных к совершению актов международного терроризма. Кроме того, он вооружал их взрывными устройствами.