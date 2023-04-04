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4 апреля, 12:19

Убивший мариупольца морпех ВСУ проверял его национальность словом "паляница"

<p>Антон Чередник. Кадр из видео © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1701458/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Следственный комитет РФ</a></p>

Антон Чередник. Кадр из видео © Следственный комитет РФ

Старший сержант 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антон Чередник, который расстрелял в Мариуполе мирного гражданина за "русское" произношение, проверял его национальность словом "паляница". Об этом сообщил прокурор на слушаниях в Южном окружном военном суде.

"В ходе патрулирования местности в посёлке Мирный, временно оккупированном Украиной, 27 марта 2022 года Чередник совместно с гранатомётчиком заметили двух идущих по улице жителей посёлка — Поцелуева и Пискунова", — рассказал прокурор.

Военный несколько раз выстрелил в воздух, приказал гражданским остановиться и лечь на землю лицом вниз. После этого он отвёл второго человека в сторону и задал ему вопрос: "Что означает на украинском языке слово "паляница"?" Пискунов ответил, что не знает. Вээсушник посчитал Пискунова "лицом русской национальности и приверженцем Русского мира, поддерживающим суверенитет ДНР", уточнил прокурор. "На фоне ненависти к представителям русской национальности" Чередник застрелил Пискунова двумя пулями, мужчина скончался на месте.

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Напомним, в июне 2022 года Следственный комитет России предъявил обвинение старшему сержанту 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антону Череднику за убийство мариупольца. Южный окружной военный суд сообщил, что рассмотрит первое в России дело в отношении морпеха ВСУ за убийство. Антон Чередник обвиняется по трём статьям сразу: "Насильственный захват власти", "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов" и "Убийство".

Ирина Фальке
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