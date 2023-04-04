Убивший мариупольца морпех ВСУ проверял его национальность словом "паляница"

Старший сержант 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антон Чередник, который расстрелял в Мариуполе мирного гражданина за "русское" произношение, проверял его национальность словом "паляница". Об этом сообщил прокурор на слушаниях в Южном окружном военном суде.

"В ходе патрулирования местности в посёлке Мирный, временно оккупированном Украиной, 27 марта 2022 года Чередник совместно с гранатомётчиком заметили двух идущих по улице жителей посёлка — Поцелуева и Пискунова", — рассказал прокурор.

Военный несколько раз выстрелил в воздух, приказал гражданским остановиться и лечь на землю лицом вниз. После этого он отвёл второго человека в сторону и задал ему вопрос: "Что означает на украинском языке слово "паляница"?" Пискунов ответил, что не знает. Вээсушник посчитал Пискунова "лицом русской национальности и приверженцем Русского мира, поддерживающим суверенитет ДНР", уточнил прокурор. "На фоне ненависти к представителям русской национальности" Чередник застрелил Пискунова двумя пулями, мужчина скончался на месте.