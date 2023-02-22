Суд рассмотрит первое в России дело в отношении морпеха ВСУ за убийство мариупольца

Впервые в России будет рассмотрено уголовное дело в отношении бойца ВСУ Антона Чередника по обвинению в убийстве и обучении террористической деятельности. Об этом сообщила пресс-служба Южного окружного военного суда.

"Антону Череднику вменяется ст. 278 "Насильственный захват власти", ч. 1 ст. 356 "Жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооружённом конфликте запрещённых средств и методов", ч. 2 ст. 105 "Убийство", ст. 205.3 УК РФ "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", — приводит ТАСС сообщение суда.

Дело будет рассмотрено в общем порядке. Также суд изучит материалы дела в отношении участника нацбатальона "Айдар"* Дениса Мурыги. Он обвиняется по ч. 2 ст. 208 УК РФ "Участие в вооружённом формировании, не предусмотренном федеральным законом, в целях, противоречащих интересам РФ" и ст. 205.3 УК РФ "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".

Напомним, в июне 2022 года Следственный комитет России предъявил обвинение старшему сержанту 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Антону Череднику за убийство мариупольца. В марте украинский военный патрулировал населённый пункт Мирное. Там он встретил местных жителей, после проверки документов оказалось, что они не участвуют в боевых действиях. В итоге морпех приказал им лечь на землю и произнести фразу на украинском языке. Одного из жителей он расстрелял.