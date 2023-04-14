Кива заявил о предотвращённом в Москве покушении на него

По словам Кивы, о попытке покушения он узнал уже после того, как спасательная операция завершилась. Как оказалось, его планировали застрелить в столице, когда он выходил бы из личного бронированного автомобиля. Киллерами должны были стать бывшие сотрудники спецслужбы ближневосточной страны, специально прибывшие для этого в Россию. Всё должно было случиться либо рядом с местом его проживания, либо возле телецентра "Останкино", где Кива часто появляется. Как складывается судьба несостоявшихся убийц, Кива не знает.