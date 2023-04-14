КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 20:16

Кива заявил о предотвращённом в Москве покушении на него

Бывшего депутата Верховной рады Украины Илью Киву пытались убить в Москве, однако его спасли сотрудники Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления. Об этом он заявил РИА "Новости".

"В сентябре сотрудники ФСБ вместе с ГРУ предотвратили покушение на меня, которое должны были совершить представители другой страны", — рассказал Кива.

По словам Кивы, о попытке покушения он узнал уже после того, как спасательная операция завершилась. Как оказалось, его планировали застрелить в столице, когда он выходил бы из личного бронированного автомобиля. Киллерами должны были стать бывшие сотрудники спецслужбы ближневосточной страны, специально прибывшие для этого в Россию. Всё должно было случиться либо рядом с местом его проживания, либо возле телецентра "Останкино", где Кива часто появляется. Как складывается судьба несостоявшихся убийц, Кива не знает.

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Telegram / The Kyva

Анатолий Симоненко
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