Власти Запорожской области планируют переселить около 70 тысяч человек
Власти планируют переселить из прифронтовых населённых пунктов Запорожской области около 70 тысяч жителей. Перемещение будет проводиться на добровольной основе. Об этом рассказал вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко.
"Предполагается к перемещению в общей сложности порядка 70 тысяч человек. Мы пока говорим, что есть первоочередные категории: это дети, семьи с детьми. На сегодняшний день уже началось перемещение в Пологовском районе, перемещаются в город Бердянск. Эта цифра составляет уже порядка полутысячи", — цитирует его ТАСС.
Козенко подчеркнул, что решение о перемещении принято в целях безопасности, при этом переселение исключительно добровольное и осуществляется в пределах Запорожской области.
Напомним, ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил о решении переместить жителей из 18 прифронтовых населённых пунктов, которые подвергаются частым обстрелам со стороны ВСУ. В первую очередь речь идёт о детях, стариках и пациентах больниц.
ТАСС / EPA / STRINGER